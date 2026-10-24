Под Калининградом проданы руины Тевтонского замка Руины Тевтонского замка под Калининградом проданы за 734 тыс. рублей

Москва24 окт Вести.Руины замка Тевтонских рыцарей Заалау XIV века, которые расположены в поселке Каменское Черняховского района Калининградской области, проданы за 734 тыс. рублей. Их владельцем стал писатель, журналист и исследователь Евгений Журавли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ДОМ. РФ.

Победитель стал единственным участником аукциона и выкупил объект по начальной цене. В составе комплекса входят здания площадью 395 кв. м и аренда участка 0,39 га уточняется в публикации

Как отмечается, в замке полностью разрушены кровля, часть фасада, а также внутренние перекрытия и перегородки, часть оконных проемов заложена кирпичом.

Предполагается, что владелец в течение 7 лет обязан провести реставрацию и в дальнейшем выполнять требования по содержанию объекта в установленном законом порядке. После завершения реконструкции замок может быть использован для историко-культурной деятельности или магазина.