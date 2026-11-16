Купеческий особняк конца XVIII века продается в Нижегородской области за 1 рубль В Нижегородской области за 1 рубль продается купеческий особняк конца XVIII века

Москва16 ноя Вести.В городе Павлове Нижегородской области за 1 рубль продается старинный купеческий особняк с более чем 200-летней историей. Информацией в своем Telegram-канале поделился заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Здание по ул. Ленина, 29 построено в конце XVIII века. В конце XIX века здесь размещался музей образцов промышленных изделий. В 1907 году было открыто четырехклассное мужское училище говорится в сообщении

После революции до середины 1960-х годов в здании существовала одна из городских школ, затем открылся городской отдел народного образования. В настоящее время постройка - объект культурного наследия – стоит заброшенным более 40 лет. Здание состоит из частей разного времени. Общая его площадь – 718,7 кв.м. Перед главным фасадом расположен небольшой сквер.

На прошлой неделе извещение о торгах разместили на электронной торговой площадке, начальная стоимость - 1 рубль. Заявки принимаются до 10 декабря. Уточняется, что объект подходит для создания музейно-туристической инфраструктуры и общественных пространств.