Самый дорогой дом в дворцовом стиле можно купить на Рублевке за 2,4 млрд рублей

На Рублевке продают самый дорогой дом в дворцовом стиле за 2,4 млрд рублей Самый дорогой дом в дворцовом стиле можно купить на Рублевке за 2,4 млрд рублей

Москва31 окт Вести.На Рублево-Успенском шоссе в 10 км от Москвы выставлен на продажу особняк в дворцовом стиле за 2,4 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказала представитель AREA Диана Достовалова.

Площадь дворца составляет 2 500 кв. м, он расположен на гектаре земли. Фасад отделан натуральным камнем с множеством декоративных элементов. Внутри — купольные потолки, мозаичные панно, лепнина, большие залы, ротонды и фонтаны. Полное внутреннее убранство пока отсутствует — покупатель сможет выбрать мебель по своему вкусу.

Рядом продается еще один классический особняк в аналогичном стиле площадью 1 200 кв. м на 1,5 га лесного участка за 2 млрд рублей. В нем есть колоннады, балюстрады, полукруглые залы с купольными потолками, панорамным остеклением и соответствующим интерьером.

Также на Новорижском шоссе выставлен дом почти за 800 млн рублей площадью около 1 800 кв. м на участке в 64 сотки — в закрытом охраняемом поселке в 25 км от МКАД. Это классическая резиденция с полукруглым павильоном и большим парадным залом со вторым светом.

По словам эксперта, обязательными элементами таких домов являются роскошный симметричный парк с фонтанами, ручьями, клумбами и аллеями, а также парадный вход с широкой лестницей или двумя маршами и колоннадой.

Подобные объекты обычно долго находятся в экспозиции: это индивидуальные проекты, построенные для себя, а продажа зачастую становится вынужденной мерой.