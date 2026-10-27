Москва27 октВести.Так называемый "дворцовый дизайн" в квартире, который не стоит своих денег, брокеры элитной недвижимости называют между собой "кровь из глаз", рассказала ТАСС представитель AREA Ирина Жарова-Райт.
Риелтор привела в пример квартиру площадью 1450 "квадратов" на Петроградской стороне Петербурга, которая на самом деле была объединена из пяти квартир с несогласованной перепланировкой.
По ее словам, в квартире отмечалось смешение стилей и эпох.
Наверное, это самое "кровавое" зрелище за 1,5 млрд рублей. … Климт и спальня с кроватью, предположительно, Марии Антуанетты, прозрачные душевые посредине будуаров и прочие неописуемые несуразицырассказала Жарова-Райт
По данным агентства, максимальное число квартир в стилистике "дворцового дизайна", зависших в продаже, находится в Санкт-Петербурге, а второе место по такой недвижимости делят Ростов и Краснодар.