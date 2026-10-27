Эксперт рассказала, что на языке риелторов означает выражение "кровь из глаз"

Брокер элитной недвижимости рассказала, что означает выражение "кровь из глаз" Эксперт рассказала, что на языке риелторов означает выражение "кровь из глаз"

Москва27 окт Вести.Так называемый "дворцовый дизайн" в квартире, который не стоит своих денег, брокеры элитной недвижимости называют между собой "кровь из глаз", рассказала ТАСС представитель AREA Ирина Жарова-Райт.

Риелтор привела в пример квартиру площадью 1450 "квадратов" на Петроградской стороне Петербурга, которая на самом деле была объединена из пяти квартир с несогласованной перепланировкой.

По ее словам, в квартире отмечалось смешение стилей и эпох.

Наверное, это самое "кровавое" зрелище за 1,5 млрд рублей. … Климт и спальня с кроватью, предположительно, Марии Антуанетты, прозрачные душевые посредине будуаров и прочие неописуемые несуразицы рассказала Жарова-Райт

По данным агентства, максимальное число квартир в стилистике "дворцового дизайна", зависших в продаже, находится в Санкт-Петербурге, а второе место по такой недвижимости делят Ростов и Краснодар.