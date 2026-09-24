Подмосковье обошло Старую Москву по продажам жилья в новостройках Подмосковье опередило Старую Москву по числу ДДУ и проданной площади

Москва24 сен Вести.Московская область в августе 2026 года обошла Старую Москву одновременно по количеству сделок с новостройками и площади реализованного строящегося жилья. Об этом "РБК Недвижимости" сообщили аналитики сервиса "Пульс Продаж Новостроек".

В соответствии с его данными, в Подмосковье за месяц заключили более 3,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), тогда как в Старой Москве - менее 2,6 тысячи. По количеству сделок область опережает столицу третий месяц подряд, а в августе разрыв достиг максимума за лето.

При этом продажи сократились в обеих локациях. В Старой Москве число сделок за месяц снизилось на 23,2%, в Подмосковье - на 12%.

Область также вышла вперед по площади проданного строящегося жилья - 141,2 тысячи квадратных метров против 136,3 тысячи квадратных метров в Старой Москве. За последние пять лет такое происходило только в январе 2026 года.

Руководитель сервиса "Пульс Продаж Новостроек" Артем Советников связал перераспределение спроса прежде всего с разницей в стоимости жилья. Средний чек сделки в Подмосковье составляет 9,6 миллиона рублей, а в Старой Москве - 30,2 миллиона рублей.

По мнению руководителя "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова, еще одним фактором является структура предложения. В августе 80% московских новостроек относились к бизнес- и элит-классу, тогда как в Подмосковье почти 90% предложения приходилось на доступный сегмент.

Ранее риелтор поделилась вариантами жилья, которое россияне могут приобрести за 5 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. По ее словам, в столице можно рассчитывать только на специфические форматы.