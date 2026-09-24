Москва24 сенВести.Эксперт в сфере недвижимости Нина Гафарова ответила на вопрос NEWS.ru, что можно купить в Москве или Санкт-Петербурге за 5 миллионов рублей. По ее словам, на эти средства в Санкт-Петербурге можно приобрести жилье, но небольшой площади и не в центре города.
Что касается Москвы, то в российской столице за такие деньги можно рассчитывать лишь на небольшую квартиру-студию.
В Москве этот бюджет в 5 миллионов рублей — нижняя граница рынка: чаще речь идет о небольших студиях и специфических форматахпояснила эксперт по недвижимости
5 миллионов рублей – это минимальный порог входа на рынок недвижимости не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Сочи, добавила Гафарова.
А дальше начинается совсем другая Россия. Например, в Челябинске за те же 5 миллионов можно найти полноценную трехкомнатную квартиру, а вот в Воркуте однокомнатные продаются даже за 400-500 тысяч рублейцитирует эксперта издание
На цену объектов недвижимости, по мнению Нины Гафаровой, влияет множество факторов. Среди них численность населения города, наличие рабочих мест, инфраструктуры. Также цена зависит от происходящих в регионе миграционных процессов.
Низкая стоимость не всегда означает выгодупредостерегает риелтор
Она предлагает оценивать недвижимость не только по цене квадратного метра, но и по тому, кто завтра может эту квартиру купить или арендовать. Поэтому сумма в пять миллионов рублей ею расценивается не с точки зрения поиска наибольшего числа квадратных метров, а как баланс между качеством жизни, ценой и будущим спросом на квартиру.
Интересный факт в этом году выявили эксперты по недвижимости после анализа данных платформы Bronevik.com и сервиса RealtyCalendar. Оказалось, что самая дорогая посуточная аренда жилья в России этим летом зафиксирована не в Сочи и на черноморском побережье, а в Суздале и Зеленоградске.