Риелтор Гафарова: за 5 миллионов в Москве можно купить небольшую студию

Риелтор ответила на вопрос, что можно купить в Москве за пять миллионов Риелтор Гафарова: за 5 миллионов в Москве можно купить небольшую студию

Москва24 сен Вести.Эксперт в сфере недвижимости Нина Гафарова ответила на вопрос NEWS.ru, что можно купить в Москве или Санкт-Петербурге за 5 миллионов рублей. По ее словам, на эти средства в Санкт-Петербурге можно приобрести жилье, но небольшой площади и не в центре города.

Что касается Москвы, то в российской столице за такие деньги можно рассчитывать лишь на небольшую квартиру-студию.

В Москве этот бюджет в 5 миллионов рублей — нижняя граница рынка: чаще речь идет о небольших студиях и специфических форматах пояснила эксперт по недвижимости

5 миллионов рублей – это минимальный порог входа на рынок недвижимости не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Сочи, добавила Гафарова.

А дальше начинается совсем другая Россия. Например, в Челябинске за те же 5 миллионов можно найти полноценную трехкомнатную квартиру, а вот в Воркуте однокомнатные продаются даже за 400-500 тысяч рублей цитирует эксперта издание

На цену объектов недвижимости, по мнению Нины Гафаровой, влияет множество факторов. Среди них численность населения города, наличие рабочих мест, инфраструктуры. Также цена зависит от происходящих в регионе миграционных процессов.

Низкая стоимость не всегда означает выгоду предостерегает риелтор

Она предлагает оценивать недвижимость не только по цене квадратного метра, но и по тому, кто завтра может эту квартиру купить или арендовать. Поэтому сумма в пять миллионов рублей ею расценивается не с точки зрения поиска наибольшего числа квадратных метров, а как баланс между качеством жизни, ценой и будущим спросом на квартиру.

Интересный факт в этом году выявили эксперты по недвижимости после анализа данных платформы Bronevik.com и сервиса RealtyCalendar. Оказалось, что самая дорогая посуточная аренда жилья в России этим летом зафиксирована не в Сочи и на черноморском побережье, а в Суздале и Зеленоградске.