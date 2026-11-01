"Почта России" выставила на торги комплекс Главпочтамта в центре Москвы "Почта России" продаст исторический Главпочтамт в Москве за 7,7 млрд рублей

Москва1 ноя Вести."Почта России" приступила к поиску покупателя на комплекс зданий и помещений исторического комплекса Главпочтамта на Мясницкой улице в центре Москвы. Информация об аукционе размещена на официальном портале "ГИС Торги", сообщает РБК.

Начальная цена лота определена в размере 7,7 миллиарда рублей. Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 3 декабря. Торги запланированы на 9 декабря.

В состав единого лота вошли 46 помещений общей площадью более 20,1 тысяч квадратных метров в главном здании почтамта, что составляет практически весь объем объекта, а также 19 строений на 5,9 тысячах квадратных метров, расположенных на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре.

Комплекс Главпочтамта признан объектом культурного наследия регионального значения, что влечет за собой строгие охранные обязательства по его сохранению и ограничения на реконструкцию.

В документации указано, что возложенные ранее судом на "Почту России" требования по реставрации памятника перейдут новому собственнику. Продажа исторической недвижимости на Мясницкой происходит в рамках программы по реализации непрофильных активов госкомпании.

Ранее "Почта России" уже продала здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге (почти за 1,3 миллиарда рублей) и особняк на Нижней Красносельской улице в Москве.