Стартовой ценой участка земли у Рижского рынка на аукционе станет 155 млн руб.

Участок земли у Рижского рынка выставят на торги, стартовая цена – 155 млн руб. Стартовой ценой участка земли у Рижского рынка на аукционе станет 155 млн руб.

Москва7 окт Вести.В Москве планируют выставить на торги участок земли вблизи Рижского рынка. Его стартовой ценой станут 155 миллионов рублей, сказано в распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы. Оно опубликовано на сайте мэра и правительства столицы.

Также на участке находится универмаг "Крестовский". Оба здания подлежат сносу или реконструкции.

Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы площадью 3,21 га, расположенной на проспекте Мира, вл. 82-92 говорится в распоряжении

В нем указана и стартовая цена торгов. Она составляет свыше 155,3 млн рублей. Аукцион будет проходить с шагом в 2%, что составляет более 3,1 млн рублей.