Особняк Брынцалова в Кисловодске выставили на продажу за 2,5 млрд Особняк бизнесмена Брынцалова в Кисловодске продают за 2,5 млрд рублей

Москва20 сен Вести.Особняк предпринимателя Владимира Брынцалова в Кисловодске выставили на продажу за 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в доме 10 комнат, его общая площадь – более 800 квадратных метров. К владениям Брынцалова также относятся гостевой корпус площадью 400 квадратных метров и участок земли в 78 соток.

Здание было построено в 1905 году. Особняк национализировали после революции, и в советские годы на его территории располагались корпуса санаториев "Красный шахтер" и "Горняк". В 1990-е его купил Брынцалов и провел масштабную реставрацию. Теперь усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.

Сам предприниматель поднялся на фармацевтическом бизнесе – он основал компанию "Ферейн". Также он известен как конкурент Бориса Ельцина на выборах президента России в 1996 году. Мероприятие оказалось не особенно успешным – бизнесмен занял на выборах последнее, 11-е место.