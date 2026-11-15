Самый дорогой дом в Подмосковье продают за 4,3 млрд рублей

Названа стоимость самого дорогого дома, продающегося в Подмосковье Самый дорогой дом в Подмосковье продают за 4,3 млрд рублей

Москва15 ноя Вести.Самый дорогой частный дом в Московской области продается за 4,3 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные экосистемы Kalinka по итогам октября 2026 года.

Расположен объект на Рублево-Успенском шоссе.

За особняк площадью 2,1 тыс. кв. м на участке 44 сотки продавец просит 4,3 млрд рублей говорится в сообщении

В ансамбль резиденции входят основной дом и два отдельно стоящих с гаражами на шесть машиномест. Кроме того, территория позволяет дополнительно разместить больше 15 гостевых автомобилей.

Там также есть помещение для охраны, котельная, дизель-генератор и блоки для персонала на вторых этажах.

Второе место в рейтинге самой дорогой подмосковной недвижимости занимает особняк площадью 1646 "квадратов" в стиле классической английской усадьбы в заповеднике Серебряный Бор. Он продается за 4,1 млрд рублей.

На третьей строчке – резиденция в коттеджном поселке у села Успенское площадью 5 тысяч квадратных метров и стоимостью 2,4 млрд рублей.