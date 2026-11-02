Москва2 нояВести.Особняк Аллы Пугачевой в деревне Малые Бережки Истринского района Подмосковья остается невостребованным на рынке недвижимости из-за высокой цены и крупных размеров. Об этом рассказал агент по недвижимости Константин Муравьев.
По его данным, на сегодняшний день дом оценивают примерно в 130 млн рублей.
Размер дома 750 квадратов - это очень много, это дорого обслуживать, содержать, ремонтировать. Сейчас даже богатые люди такие метражи не строят, в лучшем случае два этажа, причем второй этаж после переезда детей становится заброшеннымсообщил агент в беседе с aif.ru
Ранее стало известно, что Алла Пугачева лишилась права на землю у поместья на Истринском водохранилище.