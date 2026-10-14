Москва14 октВести.Приставы арестовали особняк Джигана в Подмосковье. Как уточняет Mash, это связано с долгами рэпера в 1,7 миллиона рублей по алиментам перед Оксаной Самойловой.
Ранее сообщалось, что в этом самом доме музыкант открыл стрельбу.
Постановление об аресте имущества Савеловский отдел судебных приставов выдал 12 октября. Долг копился с 2020 годаотмечается в сообщении
Особняк площадью 1282 кв. м. находится в деревне Тимошкино в Красногорске. Его стоимость может доходить до 350 миллионов рублей.