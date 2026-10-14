Особняк Джигана в Подмосковье арестовали из-за долгов в 1,7 млн рублей

Дом Джигана арестовали за долги в 1,7 млн рублей по алиментам Особняк Джигана в Подмосковье арестовали из-за долгов в 1,7 млн рублей

Москва14 окт Вести.Приставы арестовали особняк Джигана в Подмосковье. Как уточняет Mash, это связано с долгами рэпера в 1,7 миллиона рублей по алиментам перед Оксаной Самойловой.

Ранее сообщалось, что в этом самом доме музыкант открыл стрельбу.

Постановление об аресте имущества Савеловский отдел судебных приставов выдал 12 октября. Долг копился с 2020 года отмечается в сообщении

Особняк площадью 1282 кв. м. находится в деревне Тимошкино в Красногорске. Его стоимость может доходить до 350 миллионов рублей.