Москва26 нояВести.Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) погасил долги по алиментам перед бывшей женой Оксаной Самойловой, пишет SHOT.
Музыкант задолжал 1,7 млн рублей по соглашению об уплате алиментов, которое было заключено еще в 2020 году. Из-за этого арестовали дом Джигана в Подмосковье.
Джиган погасил около 2 млн рублей долгов по алиментам перед Оксаной Самойловойговорится в публикации
Ранее сообщалось, что именно в этом самом особняке рэпер открыл стрельбу.
По сведениям издания, арест с элитной недвижимости в подмосковном коттеджном поселке до сих пор не снят, несмотря на то, что Устименко погасил долг перед экс-супругой.