SHOT: Джиган погасил 2 млн рублей долгов по алиментам перед Самойловой

Около 2 млн рублей долгов по алиментам погасил Джиган перед Самойловой SHOT: Джиган погасил 2 млн рублей долгов по алиментам перед Самойловой

Москва26 ноя Вести.Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) погасил долги по алиментам перед бывшей женой Оксаной Самойловой, пишет SHOT.

Музыкант задолжал 1,7 млн рублей по соглашению об уплате алиментов, которое было заключено еще в 2020 году. Из-за этого арестовали дом Джигана в Подмосковье.

Джиган погасил около 2 млн рублей долгов по алиментам перед Оксаной Самойловой говорится в публикации

Ранее сообщалось, что именно в этом самом особняке рэпер открыл стрельбу.

По сведениям издания, арест с элитной недвижимости в подмосковном коттеджном поселке до сих пор не снят, несмотря на то, что Устименко погасил долг перед экс-супругой.