В Германии выставили на продажу замок за 1 евро

В немецкой Саксонии за 1 евро продается 800-летний замок В Германии выставили на продажу замок за 1 евро

Москва9 ноя Вести.В немецком городе выставили на продажу замок Шнадиц, которому около 800 лет. Цена покупки — символический 1 евро.

Об этом пишет издание Das Bild.

Это здание важно для региона и для всей Саксонии. Сейчас оно выглядит не лучшим образом — предстоит проделать огромный объем работ. Зато крыша в хорошем состоянии, она не протекает рассказал местный управляющий Матиас Мит

Замок Шнадиц — это так называемый "водный замок" - он окружен рвом с водой. Его общая площадь составляет около 1012 квадратных метров, в нем также есть рыцарский зал и две башни.

В 2014 году строение приобрели граждане США, намереваясь открыть в нем гостинично-ресторанный комплекс, но вскоре реконструкция была прекращена из-за недостатка финансирования, поскольку вместо запланированных миллионов в проект было вложено лишь около 400 тысяч евро.

Однако местные власти выдвинули условия для новых владельцев - им придется потратить на реконструкцию Шнадица около 20 млн евро.

Ранее стало известно, что расположенные в поселке Каменское Черняховского района Калининградской области руины замка Тевтонских рыцарей Заалау XIV века были проданы 734 тысячи рублей.