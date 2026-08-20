Марк Цукерберг купил старинный замок в Ирландии за 20-30 млн евро Daily Mail: Цукерберг приобрел замок XIX века в Ирландии

Москва20 авг Вести.Американский миллиардер Марк Цукерберг с семьей приобрели замок Странкалли, готическое поместье расположено в ирландском графстве Уотерфорд. Стоимость объекта, по информации Daily Mail, оценивается в 20-30 млн евро, но официальная сумма покупки держится в секрете.

Речь идет о трехэтажном замке в стиле готического возрождения, возведенном в 1800-х годах по проекту братьев-архитекторов Джеймса и Джорджа Ричарда Пэйнов. Он расположен на 178 гектарах земли у реки Блэкуотер. Последние два десятилетия имение находилось в стадии масштабной реставрации.

Продажа не афишировалась - в государственных реестрах Ирландии стоимость сделки не отражена. При этом представитель семьи подтвердил покупку и сообщил, что супруги планируют бережно относиться к историческому наследию объекта.

Замок будет использоваться как резиденция во время визитов в Ирландию, поскольку именно здесь находится европейская штаб-квартира Meta (компания признана в России экстремистской организацией и запрещена). О переезде из США семьи Цукербергов речи не идет.

Ранее сообщалось, что суперъяхта миллиардера Марка Цукерберга Launchpad не откликнулась на сигнал бедствия небольшой лодки у берегов Аляски, хотя была ближе всех к ней.