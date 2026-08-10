СМИ: яхта Цукерберга проигнорировала сигнал бедствия лодки у берегов Аляски Alaska Beacon: яхта Цукерберга не откликнулась на сигнал бедствия лодки в Аляске

Москва10 авг Вести.Суперъяхта миллиардера Марка Цукерберга Launchpad не откликнулась на сигнал бедствия небольшой лодки у берегов Аляски, хотя была ближе всех к ней.

Об этом сообщает издание Alaska Beacon.

Как указывается в тексте, принадлежащий компании UnCruise Adventures круизный лайнер Wilderness Legacy откликнулся на сигнал о помощи небольшой лодки между Джуно и Питерсбергом, у которой закончилось топливо. Лайнер откликнулся на сигнал SOS и в итоге благополучно отбуксировал судно в залив Фаррагут. При этом оказавшаяся ближе к месту происшествия суперъяхта Launchpad, принадлежащая Цукербергу, на сигнал о помощи не отреагировала.

Больше всего внимание привлекло не само спасение, а то, что капитан объявил: "яхта миллиардера Марка Цукерберга приблизилась и не ответила на радиозапрос о помощи" сказано в публикации

При этом представитель миллиардера Брайан Бейкер рассказал изданию Forbes, что судно не игнорировало сигнал бедствия.

Экипаж яхты Цукерберга работал на другом радиоканале, отличном от того, по которому транслировалась передача о помощи … Бейкер также подтвердил, что Цукерберга и [его супруги Присциллы] Чан не было на борту яхты во время инцидента приводит издание слова Бейкера

Между тем, ранее в Финском заливе в Ленинградской области частная яхта с одним человеком на борту села на мель.

До этого сообщалось, что лайнер Astoria Grande изменил место конечной остановки круиза, который проходил с 18-го по 28 июля в Черном море. Причиной стало официальное предупреждение от морских властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным.