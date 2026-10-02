Москва2 окт Вести.Власти Германии инициировали процесс приватизации компании Sefe, ранее являвшейся дочерней структурой "Газпрома" и известной как Gazprom Germania. Как сообщает газета Börsen-Zeitung, правительство начало принимать заявки от потенциальных покупателей. Стоимость актива оценивается примерно в 6 миллиардов евро.

В ноябре 2022 года немецкое правительство приняло решение о национализации Sefe. Тогда в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ объяснили этот шаг надвигающейся неплатежеспособностью Sefe, что, по мнению ведомства, могло поставить под угрозу безопасность поставок газа в Германию. В экономическом ведомстве подчеркивали, что Sefe является ключевой компанией в сфере энергоснабжения ФРГ. В собственности компании находится крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище "Реден".

Ранее министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе распорядилась, чтобы государственная энергетическая компания Sefe увеличила объемы закупки и закачки природного газа в подземные хранилища.