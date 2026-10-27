SHOT: у Константина Меладзе нашли тайный таунхаус в Крыму за 60 млн рублей

Обнаружен секретный таунхаус Константина Меладзе в Крыму SHOT: у Константина Меладзе нашли тайный таунхаус в Крыму за 60 млн рублей

Москва27 окт Вести.В Крыму обнаружен секретный таунхаус покинувшего Россию Константина Меладзе, пишет SHOT.

По сведениям издания, трехэтажный дом в закрытом поселке "Вилла Роз" в Гурзуфе стоимостью 60 млн рублей и площадью более 250 "квадратов" продюсер и композитор купил в 2015 году, и он стал его последней российской недвижимостью.

Всего на территории этого поселка 45 домов, которые находятся под круглосуточной охраной сразу с трех наблюдательных постов.

Внутри коттеджа есть терраса с бассейном длиной более 7 метров, роскошная гостиная, 5 спален и столько же санузлов, а также большая ванная комната и задний дворик.

Найден секретный таунхаус Константина Меладзе, который он больше 10 лет прячет в Крыму говорится в публикации

Кроме того, на территории расположены кровля для лаунжа, мини-сада или спортивной площадки, а на цокольном этаже – сауна с хаммамом, комната отдыха и другие помещения. Кроме того, отсюда открывается красивейший вид на море.

Подобные дома сдаются в этом поселке по 60 тысяч рублей за сутки, но Меладзе не желает пускать в дом чужих или продавать его, отмечает издание.