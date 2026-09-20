Жилой комплекс в Болгарии с квартирой Бориса Моисеева зарос мусором Жилье Лолиты и Моисеева в Болгарии потеряло цену из-за разрухи в курортном ЖК

Москва20 сен Вести.Элитный жилой комплекс Emerald Beach Resort & Spa в болгарском поселке Равда, где ранее приобретали апартаменты звезды российской эстрады, пришел в упадок и превратился в полузаброшенный объект с антисанитарией. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В 2000-х и начале 2010-х годов квартиры в этом ЖК покупали Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Лера Кудрявцева, Борис Моисеев и другие артисты. Однако со временем жильцы столкнулись с регулярными перебоями со светом, поломками лифтов, затоплениями и некачественным обслуживанием, из-за чего знаменитости даже судились с управляющей компанией.

По данным канала, на сегодняшний день в комплексе наблюдаются грязь, мусор, неработающие бассейны и тараканы в номерах. На фоне упадка инфраструктуры в этом комплексе до сих пор не удается найти покупателя на подешевевшую квартиру ныне покойного Бориса Моисеева.