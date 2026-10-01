Pravda: конфликт на Украине может стать новым "Афганистаном" для ЕС

Поддержка стран ЕС конфликта на Украине грозит стать новым "Афганистаном" Pravda: конфликт на Украине может стать новым "Афганистаном" для ЕС

Москва20 окт Вести.Украинский конфликт из-за его финансовой поддержки со стороны Евросоюза может стать для европейских стран новым "Афганистаном".

Об этом пишет автор статьи для словацкого издания Pravda.

Если мы все еще думаем, что Украина станет для России новым "Афганистаном", мы глубоко ошибаемся ... Вполне возможно, что Украина станет "Афганистаном" не для России, а для Европейского союза отмечается в материале

В статье подчеркивается, что страны Европейского союза не имеют никакого плана по завершению конфликта мирным путем, а их санкции также не способствуют достижению мира.