Подъезд дома во Владикавказе частично обрушился после взрыва в одной из квартир

Подъезд дома во Владикавказе, где произошел взрыв, частично обрушился Подъезд дома во Владикавказе частично обрушился после взрыва в одной из квартир

Москва21 ноя Вести.Частичное обрушение подъезда произошло в жилом доме во Владикавказе после взрыва газа в одной из квартир. Об этом сообщили в администрации города.

В многоквартирном доме по ул. Курсантов-Кировцев, 4 "а" в результате взрыва газа произошло частичное обрушение подъезда, выбиты окна говорится в сообщении

Сейчас местные власти и жилинспекция уточняют список жильцов, которым может потребоваться временное жилье. Из городского маневренного фонда подготовлены 40 квартир.

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа были повреждены 38 квартир.

Инцидент произошел днем 21 ноября, погибли два человека, еще двое пострадали, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе введен режим ЧС муниципального уровня.