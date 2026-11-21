Москва21 нояВести.Частичное обрушение подъезда произошло в жилом доме во Владикавказе после взрыва газа в одной из квартир. Об этом сообщили в администрации города.
В многоквартирном доме по ул. Курсантов-Кировцев, 4 "а" в результате взрыва газа произошло частичное обрушение подъезда, выбиты окнаговорится в сообщении
Сейчас местные власти и жилинспекция уточняют список жильцов, которым может потребоваться временное жилье. Из городского маневренного фонда подготовлены 40 квартир.
По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа были повреждены 38 квартир.
Инцидент произошел днем 21 ноября, погибли два человека, еще двое пострадали, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе введен режим ЧС муниципального уровня.