Москва21 нояВести.Во Владикавказе для жителей дома, в котором произошел взрыв газа, подготовили 40 квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Для временного размещения горожан подготовлены 40 квартир из городского маневренного фондаговорится в сообщении
В данный момент уточняется список жильцов, которым необходимо жилье на время восстановления их поврежденных квартир. По предварительным данным, в доме 38 квартир повреждены от взрыва.
Ранее сообщалось, что частично обрушился подъезд дома, в котором произошел взрыв газа.