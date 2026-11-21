Администрация Владикавказа подготовила 40 квартир для пострадавших жильцов Жителям поврежденных квартир во Владикавказе предоставят временное жилье

Москва21 ноя Вести.Во Владикавказе для жителей дома, в котором произошел взрыв газа, подготовили 40 квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для временного размещения горожан подготовлены 40 квартир из городского маневренного фонда говорится в сообщении

В данный момент уточняется список жильцов, которым необходимо жилье на время восстановления их поврежденных квартир. По предварительным данным, в доме 38 квартир повреждены от взрыва.

Ранее сообщалось, что частично обрушился подъезд дома, в котором произошел взрыв газа.