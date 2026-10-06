Москва6 окт Вести.Новый "план войны" главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого предполагает проведение женской мобилизации, заявил источник ТАСС в пророссийском подполье.

По нашей информации, план комплексный. Там от женской мобилизации до перестройки всей системы под затяжной конфликт. Кадры, промышленность, оборона, сроки операций. Не на месяцы, а на долгие годы приводит ТАСС слова источника

План Драпатого предполагает продолжение боевых действий до тех пор, пока у Украины не закончатся ресурсы и не прекратится внешнее финансирование. Предложений по мирному соглашению в плане нет, подчеркнул источник.

Драпатый подготовил и передал на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины план долгосрочного военного конфликта с Россией. В плане изложены цели и предполагаемые действия ВСУ, сроки проведения операций, а также планы по обороне.