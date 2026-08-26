Москва26 авг Вести.Щербинский районный суд Москвы арестовал 17-летнего мигранта, которого считают причастным к убийству случайной прохожей в районе Коммунарки. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Щербинский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 октября 2026 года в отношении 17-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в убийстве, сопряженном с разбоем сказано в сообщении

По информации РЕН ТВ, женщина прогуливалась у водоема, когда к ней подошел подросток и ударил ножом в горло. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

У нее осталось двое детей.