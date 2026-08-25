Москва25 авгВести.Два добровольца бригады "БАРС-Курск" 32-летний Сергей Самылов и 43-летний Виталий Маренцев погибли при выполнении боевой задачи в Глушковском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Трагедия произошла 25 августа.
Сергей Самылов — командир отделения подразделения РЭБ ... Жил и работал в Воронеже, но после вторжения ВСУ не смог остаться в стороне. Добровольно заключил контракт с бригадой в марте прошлого года … Виталий Маренцев — водитель роты РЭБ ... Родом из Кореневского района, работал водителем на заводе низковольтной аппаратуры. Пришел в бригаду летом прошлого года. За рулем своей машины делал всё, чтобы прикрыть товарищей и выполнить поставленную задачунаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
Губернатор добавил, что Самылов для своих бойцов всегда был мужественным, надежным и верным товарищем. У Маренцева осталось 4 детей, а его родной брат служит в том же подразделении.
Александр Хинштейн выразил соболезнования родным, близким и боевым товарищам погибших. Он также отметил, что до последней секунды мужчины были верны своему Отечеству и исполняли воинский долг.
Военнослужащих представят к государственным и региональным наградам.