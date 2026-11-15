Олег Газманов рассказал, как встретил будущего зятя с казачьей шашкой в руках

"Показал ему шашку": Олег Газманов рассказал о знакомстве с будущим зятем Олег Газманов рассказал, как встретил будущего зятя с казачьей шашкой в руках

Москва15 ноя Вести.Народный артист России Олег Газманов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, как прошло его знакомство с зятем Максимом.

В июле 22-летняя Марианна Газманова вышла замуж за молодого человека по имени Максим. Ее отец поделился, как прошло его первое знакомство с зятем.

Когда они уже стали встречаться серьезно, я пошел, у меня после песни "Есаул" шашки висят на стене. Я снял одну шашку, захожу, говорю: "Значит так, Максим. Видишь? Понял, да?" И пошел дальше рассказал Газманов

Он добавил, что его дочь нашла "хорошего парня". Певец на свадьбе Марианны не стал произносить длинную речь, ограничившись коротким прощанием: "Аривидерчи, доча".