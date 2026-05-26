Москва26 маяВести.Апелляционная инстанция суда в Тюмени ужесточила приговор за кражу нефти из магистрального нефтепровода Самотлор – Александровская, заменив фигурантам условные сроки на реальные. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел общественных коммуникация компании АО "Транснефть - Сибирь", которой принадлежит нефтепровод.
Три обвиняемых организовали хищение нефти, изготовив врезку в действующий магистральный нефтепровод, что могло привести к аварийной ситуации и экологическим последствиям.
За совершение преступления в 2025 году Нижневартовский районный суд ХМАО - Югры приговорил фигурантов к условным срокам наказания. Данный приговор был обжалован и решение суда изменено.
За кражу нефти и повреждение нефтепровода подсудимые получили реальные сроки наказания от 3,5 до 4,5 лет лишения свободысказано в сообщении
Приговор вступил в законную силу.