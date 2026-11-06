Полевой командир, терроризировавший пастухов и старателей, ликвидирован в ЦАР Российские специалисты и армия ЦАР ликвидировали полевого командира Ндале

Москва6 ноя Вести.Российские специалисты в совместной операции с вооруженными силами Центральноафриканской Республики (FACA) ликвидировали полевого командира Марселя Ндале. Об этом ТАСС сообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность.

Операцию провели в четверг на территории префектуры Нана-Мамбере.

Российские военные специалисты совместно с FACA … провели операцию в префектуре Нана-Мамбере, в ходе которой ликвидирован командующий "западным сектором" незаконных вооруженных формирований Марсель Ндале, два его брата, полевых командира, и семь боевиков сказал представитель содружества

Уточняется, что подконтрольные Ндале формирования должны были перекрыть стратегическую автомобильную трассу, соединяющую Камерун и ЦАР, в случае возобновления активных боевых действий.

Ндале, называвший себя генералом, на протяжении длительного времени запугивал пастухов и старателей в префектуре. Кроме того, он готовил диверсии против гражданских водителей на камерунской территории.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поблагодарил российских специалистов за помощь в борьбе с вооруженными группировками. Он отметил, что действия россиян стали определяющими при попытке боевиков захватить столицу страны в конце 2020 года.