Полиция не подтвердила данные о жестоком обращении с животными в Петербурге

Полицейские не нашли следов жарки кошек в квартире петербурженки Полиция не подтвердила данные о жестоком обращении с животными в Петербурге

Москва26 ноя Вести.В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировали информацию о том, что в квартире на Тихорецком проспекте петербурженка жестоко обращалась с кошками.

По данным ведомства, сведения о жестоком обращении с животными не подтвердились. Такая информация была получена после проверки, проведенной по сведениям, опубликованным в интернете.

Установлено, что после произошедшего возгорания женщина была госпитализирована в связи с нестабильным эмоциональным состоянием. При этом следов и иных признаков, свидетельствующих о жестоком обращении с животными, обнаружено не было говорится в публикации пресс-службы ГУ МВД в MAX

Ранее ряд СМИ сообщал, что жительница Санкт-Петербурга подбирала кошек, их количество могло достигать четырех десятков. Затем в захламленной квартире в антисанитарном состоянии, где отключены газ и свет, якобы по вине самой горожанки произошло возгорание.

Пожарные выломали дверь и стало известно, что в жилище находятся живые кошки и мумифицированные останки животных, а одну из кошек домохозяйка якобы жарила с помощью свечи.