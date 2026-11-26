Останки животных и живых кошек нашли в квартире петербурженки после пожара

В квартире петербурженки после пожара обнаружили останки питомцев Останки животных и живых кошек нашли в квартире петербурженки после пожара

Москва26 ноя Вести.В одной из квартир Санкт-Петербурга после пожара обнаружили мумифицированные останки кошек. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, хозяйка квартиры любила животных и в какой-то момент с ней жили 40 котов и кошек.

Изначально женщина сама была волонтером. Она спасала и лечила кошек цитирует собеседницу издание

Соседи жаловались на неприятный запах. А недавно в квартире произошел пожар.

Выломавшие дверь сотрудники МЧС выяснили, что возгорание произошло по вине самой женщины. По данным издания, она жарила одну из кошек на сковороде на свечах, однако официального подтверждения этой информации нет.

Помимо мумифицированных останков, в квартире находились и живые коты. Само жилище при этом находилось в антисанитарном состоянии и было захламлено. Газ и свет были отключены.

Волонтеры уже забрали трех котов. Сама хозяйка, как сообщается, находится в психоневрологическом диспансере.