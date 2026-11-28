Москва28 ноя Вести.В Таиланде правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 27-летней гражданки России, занимавшейся косплеем. Тело девушки по имени Рената было обнаружено в одном из отелей Паттайи.

Как сообщает SHOT, погибшая приехала в страну 26 ноября, созвонилась с матерью и пообещала перезвонить через четыре часа, однако на связь больше не вышла.

По предварительным данным, у россиянки было диагностировано биполярное расстройство. В гостиничном номере полицейские нашли практически пустые упаковки от ее медикаментов, что дает следствию основания рассматривать версию самоубийства.

Ранее сообщалось, что тело Ренаты лежало на кровати после ночного конфликта с ее 41-летним возлюбленным — гражданином Индии. В помещении были разбиты зеркало и дверь ванной комнаты, повсюду имелись следы крови. Окончательную причину смерти установят эксперты.