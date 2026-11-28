Москва28 нояВести.Гражданка России погибла в номере одного из отелей таиландского курортного города Паттайя после ссоры с гражданином Индии. Об этом ТАСС сообщили в полиции провинции Чонбури.
Там уточнили, что сообщение об инциденте в гостинице поступило в дежурную часть около 11.30 по местному времени (07.30 по московскому) 27 ноября.
На месте было обнаружено тело 27-летней гражданки России ... По итогам опроса сотрудников отеля было установлено, что в номере примерно в 04.00 (00.00 мск) произошла ссора, после которой спустя несколько часов подозреваемый гражданин Индии спустился к персоналу гостиницы и сообщил, что женщина умерласказал собеседник агентства
По словам полицейского, "в номере были обнаружены следы борьбы". Точная причина смерти женщины пока не установлена, этим сейчас занимаются судмедэксперты.
Ранее полиция Таиланда задержала 52-летнего гражданина России по подозрению в организации подпольного производства наркотиков.