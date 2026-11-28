Россиянка погибла в отеле в таиландской Паттайе Гражданка России погибла в отеле в таиландской Паттайе

Москва28 ноя Вести.Гражданка России погибла в номере одного из отелей таиландского курортного города Паттайя после ссоры с гражданином Индии. Об этом ТАСС сообщили в полиции провинции Чонбури.

Там уточнили, что сообщение об инциденте в гостинице поступило в дежурную часть около 11.30 по местному времени (07.30 по московскому) 27 ноября.

На месте было обнаружено тело 27-летней гражданки России ... По итогам опроса сотрудников отеля было установлено, что в номере примерно в 04.00 (00.00 мск) произошла ссора, после которой спустя несколько часов подозреваемый гражданин Индии спустился к персоналу гостиницы и сообщил, что женщина умерла сказал собеседник агентства

По словам полицейского, "в номере были обнаружены следы борьбы". Точная причина смерти женщины пока не установлена, этим сейчас занимаются судмедэксперты.

Ранее полиция Таиланда задержала 52-летнего гражданина России по подозрению в организации подпольного производства наркотиков.