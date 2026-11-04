Москва4 нояВести.Полиция Дели возбудила уголовное дело против адвоката Верховного суда Прашанта Бхушана за публикацию созданного с помощью цифровых технологий видео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет The New Indian Express.
В видеоролике "российский министр" озвучивал критические высказывания в отношении Индии. По данным полиции, видео содержит "вводящую в заблуждение и провокационную" информацию, которая могла привести к распространению слухов, порочению репутации отдельных лиц и нарушению общественного порядка.
Полиция ведет расследование и изучает распространение информации в социальных сетях.