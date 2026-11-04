Уголовное дело возбуждено в Индии против адвоката за фейковое видео с Лавровым

Полиция в Индии возбудила дело против адвоката за фейковое видео с Лавровым Уголовное дело возбуждено в Индии против адвоката за фейковое видео с Лавровым

Москва4 ноя Вести.Полиция Дели возбудила уголовное дело против адвоката Верховного суда Прашанта Бхушана за публикацию созданного с помощью цифровых технологий видео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет The New Indian Express.

В видеоролике "российский министр" озвучивал критические высказывания в отношении Индии. По данным полиции, видео содержит "вводящую в заблуждение и провокационную" информацию, которая могла привести к распространению слухов, порочению репутации отдельных лиц и нарушению общественного порядка.

Полиция ведет расследование и изучает распространение информации в социальных сетях.