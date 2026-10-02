Политик Мема: последнее слово в вопросе размещения ЯО в Финляндии за НАТО Мема: решение о размещении ядерного оружия в Финляндии примет НАТО

Москва2 окт Вести.Решение о размещении ядерного оружия в Финляндии будет принимать НАТО, а не местные власти.

Об этом агентству РИА Новости рассказал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Соглашение с Францией еще будет проработано в деталях, но в конечном счете НАТО определит, как оно будет реализовано, а также какое оружие будет размещено в Финляндии и когда сказал Мема

Мема отметил, что широкой публике соглашение о присоединении к инициативе преподносили как сделку, заключенную между Финляндией и Францией.

Однако в вопросах, касающихся безопасности и ядерного сдерживания, ничего не происходит без одобрения альянса добавил политик

До этого он сообщил, что президент Финляндии Александр Стубб, обещая не размещать на территории страны ядерное оружие в мирное время, утаивает правду. По его словам, последнее слово в данном вопросе вовсе не за Хельсинки.

Ранее Мема раскритиковал вступление Финляндии в НАТО. Он отметил, что власти страны, вместо того, чтобы работать над укреплением безопасности, превратили ее в плацдарм альянса.