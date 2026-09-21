Москва21 сен Вести.Политолог Университета Оттавы Иван Качановский сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с министром пропаганды фашистской Германии Йозефом Геббельсом.

По словам Качановского, Зеленский не заинтересован в судьбах людей и опирается на опыт нацистской Германии.

У нацистов был Геббельс, чья модель пропаганды – можно лгать. Чем масштабнее ложь и чем чаще ее повторять, тем скорее люди в нее поверят сказал политолог в эфире YouTube-канала

Он заявил, что глава киевского режима следует пропагандистской модели Геббельса.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент выдвинул предположение, что Украина может повторить судьбу понесшей поражение во Второй мировой войне Германии.