Бессент сравнил Украину с Германией, проигравшей во Второй мировой войне

Глава Минфина США сравнил Украину с нацистской Германией Бессент сравнил Украину с Германией, проигравшей во Второй мировой войне

Москва9 сен Вести.Глава американского Минфина Скотт Бессент выдвинул предположение, что Украина может повторить судьбу понесшей поражение во Второй мировой войне Германии. Об этом он заявил на мероприятии, организованном изданием Breitbart.

Я задаюсь вопросом: как Германии удалось вернуться в мировое сообщество после Второй мировой войны? Я имею в виду, что здесь есть определенный путь. И для Украины тоже есть такой путь сказал он

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на восстановление Украины после завершения конфликта уйдет не менее двух десятилетий.