Москва9 сенВести.Глава американского Минфина Скотт Бессент выдвинул предположение, что Украина может повторить судьбу понесшей поражение во Второй мировой войне Германии. Об этом он заявил на мероприятии, организованном изданием Breitbart.
Я задаюсь вопросом: как Германии удалось вернуться в мировое сообщество после Второй мировой войны? Я имею в виду, что здесь есть определенный путь. И для Украины тоже есть такой путьсказал он
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на восстановление Украины после завершения конфликта уйдет не менее двух десятилетий.