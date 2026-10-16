Минобороны Польши за три года увеличило расходы на дроны в 260 раз

Польша в 260 раз увеличила расходы на военные БПЛА за три года Минобороны Польши за три года увеличило расходы на дроны в 260 раз

Москва16 окт Вести.Польская армия в 260 раз увеличила расходы на беспилотники за три года, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

В декабре 2023 года, когда мы пришли к власти, на дроны тратилось около 100 миллионов злотых (более 2,1 млрд рублей или примерно 25,7 млн долларов)​​​. В 2026 году на дроны и антидронные системы тратилось около 26 миллиардов злотых (более 560 млрд рублей или примерно 6,68 млрд долларов) сказал он

Министр подчеркнул, что новые договоры на поставку дронов для польских военных будут подписаны в ближайшее время. По словам Косиняк-Камыша, в данном вопросе противником Польши является время.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что многие политики в стране пугают граждан грядущей войной только ради своих целей и рейтингов.