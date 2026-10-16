Москва16 октВести.Польская армия в 260 раз увеличила расходы на беспилотники за три года, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
В декабре 2023 года, когда мы пришли к власти, на дроны тратилось около 100 миллионов злотых (более 2,1 млрд рублей или примерно 25,7 млн долларов). В 2026 году на дроны и антидронные системы тратилось около 26 миллиардов злотых (более 560 млрд рублей или примерно 6,68 млрд долларов)сказал он
Министр подчеркнул, что новые договоры на поставку дронов для польских военных будут подписаны в ближайшее время. По словам Косиняк-Камыша, в данном вопросе противником Польши является время.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что многие политики в стране пугают граждан грядущей войной только ради своих целей и рейтингов.