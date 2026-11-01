Посетителей крупного ТЦ в Самаре эвакуировали из-за задымления В Самаре из-за задымления эвакуировали посетителей крупного ТЦ

Москва1 ноя Вести.Вечером в воскресенье, 1 ноября, около 18.00 в самарском торгово-развлекательном комплексе "Парк Хаус" была объявлена тревога, сообщает ГТРК "Самара".

Всех посетителей и сотрудников эвакуировали на улицу. Как рассказали очевидцы, причиной эвакуации стало задымление на третьем этаже, где расположен кинотеатр. При этом, зрители были вынуждены прервать киносеанс и покинуть здание.

На место прибыли пожарные для того, чтобы провести проверку сказано в сообщении

Отмечается, что люди покидали ТЦ без паники.

Официальных комментариев инцидента пока не поступало.