Москва1 нояВести.Вечером в воскресенье, 1 ноября, около 18.00 в самарском торгово-развлекательном комплексе "Парк Хаус" была объявлена тревога, сообщает ГТРК "Самара".
Всех посетителей и сотрудников эвакуировали на улицу. Как рассказали очевидцы, причиной эвакуации стало задымление на третьем этаже, где расположен кинотеатр. При этом, зрители были вынуждены прервать киносеанс и покинуть здание.
На место прибыли пожарные для того, чтобы провести проверкусказано в сообщении
Отмечается, что люди покидали ТЦ без паники.
Официальных комментариев инцидента пока не поступало.