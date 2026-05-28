Москва28 маяВести.Запланированные на 28 мая судебные процессы перенесены, информирует Нижегородский областной суд на своей странице "ВКонтакте".

Ранее сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА повреждено здание областного суда.

Судебные процессы, запланированные на 28 мая 2026 года в Нижегородском областном суде, перенесены

говорится в публикации

Уточняется, что даты перенесенных заседаний появятся на сайте суда, а участники процессов будут своевременно уведомлены.