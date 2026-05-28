Судебные процессы в Нижегородском областном суде перенесены после атаки БПЛА

Москва28 мая Вести.Запланированные на 28 мая судебные процессы перенесены, информирует Нижегородский областной суд на своей странице "ВКонтакте".

Ранее сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА повреждено здание областного суда.

Уточняется, что даты перенесенных заседаний появятся на сайте суда, а участники процессов будут своевременно уведомлены.

Уточняется, что даты перенесенных заседаний появятся на сайте суда, а участники процессов будут своевременно уведомлены.