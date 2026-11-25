Более 2 тысяч домов в Самарской области остаются без света после атаки БПЛА

После атаки дронов в Самарской области без света остаются свыше 2 тысяч домов Более 2 тысяч домов в Самарской области остаются без света после атаки БПЛА

Москва25 ноя Вести.В Самаре и области из-за атаки украинских беспилотников остались без света 274 многоквартирных дома, 2 361 частный дом и 14 объектов социального значения. Об этом сообщило Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области на платформе MAX.

Отмечается, что причиной отключений стало повреждение двух воздушных линий электропередачи 110 кВ. Без электричества остались потребители в трех муниципальных образованиях – там отключили электроснабжение и отопление.

В результате воздействия атаки украинских БПЛА в Самаре и области повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ… В настоящее время без электроэнергии остаются 274 МКД, 14 объектов социального назначения и 2 361 частный дом говорится в публикации

На объектах социальной сферы уже установили и подключили резервные дизельные генераторы.

В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что электроснабжение для большинства потребителей восстановят до 20.00. Региональное министерство энергетики и ЖКХ держит ситуацию на постоянном контроле.