Мопедист погиб после касания с маршрутным автобусом в Хабаровском крае

После касания с маршрутным автобусом в Хабаровском крае погиб мопедист Мопедист погиб после касания с маршрутным автобусом в Хабаровском крае

Москва16 окт Вести.В Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мопеда после касания с двигавшимся в попутном направлении маршрутным автобусом. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось 16 октября в 10.40 местного времени в районе 164 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск – Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Водитель рейсового пассажирского автобуса, следовавшего из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск не выбрал безопасный боковой интервал с попутно двигающимся мопедом Honda и допустил с ним касание. Установлена личность погибшего - это мужчина 1955 г.р. Пассажиры автобуса травм не получили уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет точные обстоятельства и причины ДТП.