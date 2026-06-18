Посла Белоруссии вызвали в МИД Израиля для выговора после слов Лукашенко

Посол Белоруссии вызван в МИД Израиля после слов Лукашенко о Холокосте Посла Белоруссии вызвали в МИД Израиля для выговора после слов Лукашенко

Москва18 июн Вести.МИД Израиля 17 июня вызвал посла Белоруссии в Тель-Авиве Юрия Ярошевича из-за слов лидера республики Александра Лукашенко, сравнившего действия ЦАХАЛ в секторе Газа и события Холокоста. Об этом сообщили в пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что посол Белоруссии вызван по распоряжению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

Генеральный директор МИД Эден Бар-Таль вызвал белорусского посла Юрия Ярошевича для вынесения выговора из-за шокирующих высказываний президента Белоруссии. Израиль решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста, которые также имели место и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора говорится в заявлении МИД еврейского государства

Ранее в интервью Al Arabiya белорусский лидер призвал Израиль быть "поаккуратнее, поосторожнее" после того, что израильская армия устроила в секторе Газа. Лукашенко отметил, что в палестинском анклаве "все стерто с лица земли".