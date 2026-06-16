МИД Израиля призвал Лукашенко не сравнивать Холокост с ситуацией в секторе Газа

Израиль назвал слова Лукашенко о ситуации в Газе неприемлемыми МИД Израиля призвал Лукашенко не сравнивать Холокост с ситуацией в секторе Газа

Москва16 июн Вести.МИД Израиля назвал неприемлемыми слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сравнил Холокост и военную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа.

Израильские дипломаты также призвали отказаться от возмутительных и устаревших антисемитских теорий заговора.

Заявления, сделанные в интервью Al Arabiya президентом Белоруссии – страны, которая слишком хорошо знает об ужасах Холокоста, творившихся на ее же земле, – неприемлемы и вызывают глубокую обеспокоенность. Любое сравнение Холокоста еврейского народа и справедливой войны Израиля против терроризма должно безоговорочно отвергаться написало министерство в социальной сети X

Ранее Лукашенко в интервью Al Arabiya призвал Израиль быть осторожнее и аккуратнее после того, что израильская армия устроила в секторе Газа. Белорусский лидер отметил, что в палестинском анклаве "все стерто с лица земли". Поэтому Тель-Авиву следует задуматься о своем дальнейшем существовании, иначе даже ядерное оружие не поможет, добавил Лукашенко.