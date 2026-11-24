Москва24 нояВести.Правоохранительные структуры чилийского региона Магальянес осуществляют комплекс следственных действий в связи со смертельным ДТП, унесшим жизни основателей сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрея и Марины Цыпиных. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Чили.
В дипведомстве подтвердили личности погибших граждан РФ.
Представители посольства добавили, что находятся в постоянном контакте с чилийскими компетентными органами, ведущими разбирательство по делу.
Посольство поддерживает контакт с компетентными органами региона Магальянессказано в публикации
Ранее сообщалось, что супруги Цыпины погибли в результате автомобильной аварии в Чили.