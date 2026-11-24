В российском посольстве подтвердили расследование гибели супругов Цыпиных в Чили

Посольство РФ взаимодействует с властями Чили по факту гибели супругов Цыпиных В российском посольстве подтвердили расследование гибели супругов Цыпиных в Чили

Москва24 ноя Вести.Правоохранительные структуры чилийского региона Магальянес осуществляют комплекс следственных действий в связи со смертельным ДТП, унесшим жизни основателей сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрея и Марины Цыпиных. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Чили.

В дипведомстве подтвердили личности погибших граждан РФ.

Представители посольства добавили, что находятся в постоянном контакте с чилийскими компетентными органами, ведущими разбирательство по делу.

Посольство поддерживает контакт с компетентными органами региона Магальянес сказано в публикации

Ранее сообщалось, что супруги Цыпины погибли в результате автомобильной аварии в Чили.