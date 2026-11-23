В Чили установили причины ДТП, в котором погибли владельцы сети "Четыре лапы"

Стали известны подробности гибели основателей "Четырех лап" в аварии в Чили В Чили установили причины ДТП, в котором погибли владельцы сети "Четыре лапы"

Москва23 ноя Вести.Причиной смертельного автостолкновения в Чили, в результате которого погибли основатели российской сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины, стали нарушения со стороны обоих участников движения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на материалы следствия.

По версии правоохранительных органов, 62-летний шофер туристического микроавтобуса не справился с управлением из-за утомления и уснул за рулем. До аварии пассажиры обращали внимание на опасное виляние машины и поинтересовались самочувствием водителя, но поездку не прекратили. В итоге микроавтобус оказался на встречной полосе, где произошло лобовое столкновение с тяжеловозом.

В ходе проверки выяснилось, что этот водитель ранее привлекался к ответственности за превышение скорости и вождение в пьяном виде. Прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд ограничился ночным домашним арестом.

Обвинения могут быть предъявлены и второму участнику инцидента. Освидетельствование показало наличие кокаина в организме водителя грузовика. В отношении него введен запрет на выезд за пределы чилийского региона Магальянес.

Ранее сообщалось о гибели четы Цыпиных в автокатастрофе в Чили.