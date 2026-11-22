Двое российских туристов погибли в ДТП с грузовиком в Чили

Двое российских туристов погибли в ДТП в Чили Двое российских туристов погибли в ДТП с грузовиком в Чили

Москва22 ноя Вести.Два российских туриста погибли, еще пять человек пострадали в результате ДТП на трассе в чилийском регионе Магальянес. Об этом сообщает издание BioBioChile.

Авария произошла в субботу около 14.00 на 160-м километре трассы 9 Norte, ведущей в сторону Пуэрто-Наталес. Микроавтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком, зарегистрированным в Аргентине.

Жертвами аварии стали двое взрослых пассажиров – мужчина и женщина. Еще четверо находившихся в микроавтобусе получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Среди них двое российских туристов, водитель и его сопровождающий. Также пострадал водитель грузовика.

По распоряжению прокуратуры на место происшествия направили сотрудников подразделения по расследованию ДТП. Они устанавливают обстоятельства и причины столкновения.

Полиция взаимодействует с министерством иностранных дел для организации передачи тел погибших их родственникам.