SHOT: основатели сети "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины погибли в ДТП в Чили

Основатели сети "Четыре лапы" погибли в дорожной аварии в Чили SHOT: основатели сети "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины погибли в ДТП в Чили

Москва23 ноя Вести.Основатели сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины погибли в автокатастрофе в Чили. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в регионе Мегальянес. Цыпины ехали в микроавтобусе, с которым на трассе столкнулась фура с аргентинскими номерами. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель фуры, грузовик неожиданно вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии супруги Цыпины скончались до приезда скорой, еще четыре пассажира миркоавтобуса получили тяжелые травмы.