NYT: в штате Миссури более 40 коров погибли после падения фуры с эстакады

В Американском штате Миссури более 40 коров погибли в результате аварии NYT: в штате Миссури более 40 коров погибли после падения фуры с эстакады

Москва19 окт Вести.Более 40 коров погибли после падения фуры с эстакады в американском Миссури. Большегруз перевозил около 130 голов скота, сообщает газета Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Дополнительно издание передает, что выжившие животные выбежали на шоссе и разбрелись по окрестным районам, что спровоцировало несколько других аварий.

В результате удара при столкновении многоуровневый прицеп для перевозки скота, в котором находился молодой скот, распался, и от 45 до 60 животных мгновенно погибли говорится в сообщении

Как стало известно позже, потерявшихся животных удалось найти с помощью дронов. Состояние водителей легковых машин и фуры оценивается как стабильное.

Ранее грузовик, перевозивший ульи с миллионами пчел, попал в аварию в округе Ориндж в штате Техас. В агентстве Associated Press уточнили, что грузовик перевозил около 400 ульев.