Fox News: пассажирский поезд в США столкнулся с фурой и сошел с рельсов

Поезд в США сошел с рельсов после столкновения с фурой, 4 человека пострадали Fox News: пассажирский поезд в США столкнулся с фурой и сошел с рельсов

Москва23 ноя Вести.Поезд национальной железнодорожной пассажирской корпорации США (Amtrak) столкнулся с фурой и частично сошел с рельсов в штате Луизиана, пострадали четыре человека, сообщил Fox News со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, авария произошла на железнодорожном переезде около 18.05 по местному времени 22 ноября (03.05 мск 23 ноября).

Поезд Amtrak, в котором находились почти 100 пассажиров, столкнулся с грузовой фурой на железнодорожном переезде в штате Луизиана, в результате чего первые два вагона сошли с рельсов, четыре человека были доставлены в местную больницу говорится в публикации

Уточняется, что фура, перевозившая бульдозер, застряла на путях. Поезд попытался замедлить ход, но предотвратить столкновение не получилось.

В конце октября десятки человек погибли в Испании при крушении двух скоростных поездов.