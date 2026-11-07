Товарный поезд с зерном столкнулся с двумя локомотивами в Румынии

Поезд с зерном врезался в два локомотива в Румынии Товарный поезд с зерном столкнулся с двумя локомотивами в Румынии

Москва7 ноя Вести.Товарный поезд с зерном в Румынии начал неконтролируемое движение и врезался в два локомотива, сообщила пресс-служба "Румынских железных дорог" (CFR) на официальном сайте.

Из-за столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, один из них перевернулся. Пострадавших в результате инцидента нет, движение пассажирских поездов нарушено не было.

Сегодня на железнодорожной станции Викшани поезд с 11 грузовыми вагонами с зерном, принадлежащий компании Global Grain Logistic, начал неконтролируемое движение в направлении станции Дорнешти, где столкнулся с двумя локомотивами, принадлежащими другому оператору грузовых железнодорожных перевозок говорится в сообщении

Государственные органы Румынии начали расследование инцидента, чтобы установить его причины и обстоятельства, добавили в CFR.