Москва7 нояВести.Товарный поезд с зерном в Румынии начал неконтролируемое движение и врезался в два локомотива, сообщила пресс-служба "Румынских железных дорог" (CFR) на официальном сайте.
Из-за столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, один из них перевернулся. Пострадавших в результате инцидента нет, движение пассажирских поездов нарушено не было.
Сегодня на железнодорожной станции Викшани поезд с 11 грузовыми вагонами с зерном, принадлежащий компании Global Grain Logistic, начал неконтролируемое движение в направлении станции Дорнешти, где столкнулся с двумя локомотивами, принадлежащими другому оператору грузовых железнодорожных перевозокговорится в сообщении
Государственные органы Румынии начали расследование инцидента, чтобы установить его причины и обстоятельства, добавили в CFR.